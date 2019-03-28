Sultanbeyli'de yeni parseller askıda, tapular hızla veriliyor

Sultanbeyli'de 1561. parselin Necip Fazıl ve Hasanpaşa mahallelerinde kalan kısmı askıya çıktı. Tüm mahallelerde kadastro ölçümleri sürerken, bu yıl içerisinde parseller tapu verilmeye hazır hale getirilecek.

Sultanbeyli'nin en büyük parseli olan 1561'de daha önce Hamidiye Mahallesi kısmı askıya çıkmıştı. Şimdi ise aynı parselde bulunan Necip Fazıl ve Hasanpaşa mahallelerinin de askı süreci başladı. Ayrıca Yavuz Selim Mahallesi 1561 ve 1325. parselde kadastro çalışması devam ediyor. Hisseli parsellerde tapuların belediyeye geçmesinin ardından mahallelerde başlayan kadastro çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaları biten parsellerde tapular hak sahiplerine veriliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, mülkiyet ofisine ziyarette bulunarak, yeni askıya çıkan parselleri inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Keskin, “Tapularımızı hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Kadastro çalışmalarımız tüm mahallelerimizde olanca hızıyla sürüyor. Çalışmaların bittiği parsellerde askı süreçlerini başlatıyoruz. Tüm gayretimiz hemşehrilerimizin biran önce tapularına kavuşmasını sağlamak. Mahallelerimizde kadastro çalışmaları gün gün tamamlanıyor. Askıdan inen parsellerde tebligatlar sonrası başvuranlara hemen imarlı tapularını veriyoruz. Sultanbeylimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Keskin, askı süreci başlayan parsellerdeki hak sahiplerinin mülkiyet ofisine gelerek ya da www.mulkiyetsureci.com adresinden bilgi alabileceklerini hatırlattı.

Daha önce askıya çıkan, satış/devir ve tescil işlemi devam eden parseller şöyle:

Satış ve Devir İşlemine Açık Olanlar:

Mimar Sinan Mahallesi 1337

Turgut Reis Mahallesi 1331

Mehmet Akif Mahallesi 1418-1418A-1372

Tescil İşleminde olanlar

Turgut Reis Mahallesi 1410

Mecidiye Mahallesi 1422

Battalgazi Mahallesi 1332

Hamidiye Mahallesi 1561

Adil Mahallesi 1321-1322-1323

Askıda Olan Parseller,

Necip Fazıl Mahallesi 1561

Hasanpaşa Mahallesi 1561

Fatih Mahallesi 1329-1326

Encümen Kararı Alınan Parseller:

Adil Mahallesi 1415

Battalgazi Mahallesi

1415 - 1534,1608,1609,1610,1611,1614,1615,1616,392/2,393,1

Mimar Sinan Mahallesi

1534,1604,1605,1606,1607,1612,1613,7460/1,7461/1,7462/1

Arazi Çalışması Devam Eden Parseller:

Abdurrahmangazi Mahallesi 1561

Akşemsettin Mahallesi 1561-1424

Ahmet Yesevi Mahallesi 1415-1415a-1414

Mehmet Akif Mahallesi 1561-1328-1327

Fatih Mahallesi 1561

Orhangazi Mahallesi 1561

Mecidiye Mahallesi 1410-1603-1420-1373

Mimarsinan Mahallesi 1336-1617

Necip Fazıl Mahallesi 1325

Turgut Reis Mahallesi 1415-1417-1417a

Yavuz Selim Mahallesi 1561-1325

Diğer taraftan askı işlemi biten parseller için kurulan komisyon, hak sahiplerine tebligatlarını gönderiyor. Tebligatlarını alan hak sahipleri Sultanbeyli Belediyesi Mülkiyet Ofisine gelerek gerekli işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor.