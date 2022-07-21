Sultanbeyli'de yola fırlayan küçük çocuğa İETT otobüsü çarptı

Sultanbeyli'de cadde üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü, önüne aniden fırlayan küçük çocuğa çarptı. İETT otobüsünün çarptığı küçük çocuk yolda metrelerce sürüklendi. İETT otobüsünün çaptığı küçük çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, durakta yolcu aldıktan sonra cadde üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsünün önüne, yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuk fırladı. Çocuğun aniden yola fırladığını fark eden otobüs şoförü ani fren yapmasına rağmen küçük çocuğa çarptı. Yaşanan kazada İETT otobüsünün çaptığı küçük çocuk yaklaşık 5 metre sürüklendi. İETT şoförünün yaptığı ani fren sonucunda otobüs içindeki yolculardan 3'ü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İETT otobüsünün çarptığı küçük çocuğun annesi olay yerinde sinir krizi geçirirken, küçük çocuk yaşanan kazayı burnu bile kanmadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün çarptığı küçük çocuğu ve otobüs içerisinde hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. İETT otobüsünün küçük çocuğa çarptığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahalle sakini Tahsin Altındağ,” Otobüs yukarı yönden gelirken küçük çocuk karşıdan karşıya geçmek için yola atladı. Otobüsü fark edemedi sanırım. Otobüs küçük çocuğa çarptı. Çocuk yaklaşık 5 metre sürüklendi. Ambulansa haber verdik. 4 tane ambulans geldi. Otobüsün içinde yolcular hafif şekilde yaralanmış tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Çocuğa bir şey olmadı. Allaha şükür canlarına bir şey olmadı” dedi.