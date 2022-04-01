Sultanbeyli'deki STK'lar Demokrasi ve Özgürlükler Adasını ziyaret etti

Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları için “STK Projeleri Vizyon Programları” devam ediyor. Daha önce Çamlıca Kulesi, Bilişim Vadisi gibi Türkiye'nin vizyon projelerini yerinde gören ve projelerle ilgili detaylı bilgiler alan STK başkanları; bu kez 1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla hafızalarda yer eden Demokrasi ve Özgürlük Adası'nı (Yassıada) ziyaret etti, ada hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Sultanbeyli Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları için STK Projeleri Vizyon Programlarını sürdürüyor. STK başkanları programlar çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen projelerini yerinde inceliyor. Yetkililerden ve mühendislerden projelerin nasıl hayata geçirildiği hakkında bilgiler alıyor, yapım süreçlerinde ne gibi aşamalar kaydedildiğini öğreniyor. Yapılan son programda STK temsilcileri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir süre önce yeni bir çalışma başlattık. STK'larımızın daha fazla proje üretmesi, bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşlarında daha çok katma değer oluşturmaları için kurum olarak büyük destek sağlıyoruz. İlk olarak Çamlıca Kulesi'ni, ardından Türkiye'mizin teknoloji hamlesinin ana omurgalarından biri olan Bilişim Vadisi'ni ziyaret ettik. Program çerçevesinde ilçemizdeki STK'larımız Merhum Başbakanlarımızdan Adnan Menderes'in darbe sonrası maalesef hukuksuzluklara maruz kaldığı Yassıada'yı ziyaret etti. Demokrasi ve Özgürlükler Adası hepinizin bildiği gibi kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir kimlik kazandı. Biz de ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarımız burayı görsün istedik. Her birine programa katılımlarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sultanbeyli Belediye'sinin organizesinde Sultanbeyli'deki muhtarlarımız ve tüm STK‘lar baştan olmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Ada'mızı gezdik. Tarih derslerinde gördüğümüz birçok olayı burada daha yakından görme fırsatını bulduk. Bu programı düzenleyen Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geziye katılan STK temsilcilerinden Mehmet Üçler, “Belediyemize böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederiz. Bu vesileyle Demokrasi ve Özgürlükler adasının her tarafını gezme fırsatı bulduk. Demokrasi tarihimizin ilk başladığı günden itibaren bugüne kadar yaşanmış tüm olayları yerinde görmek iliklerimize kadar hissetmek çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Yassıada geleceğe ışık tutma misyonuyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldü. Marmara Denizi'nde İstanbul adalarından biri olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası bünyesinde; adanın kültürel önemine vurgu yapan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, kütüphane, kültürel alanlar, otel, kongre merkezi, kafe ve restoranlardan oluşan etkinlik alanları bulunuyor.