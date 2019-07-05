Sultanbeyli'nde Paksoy Parkı hizmete açıldı

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde inşa edilen Paksoy Çocuk Parkı, törenle hizmete açıldı.

Turgut Reis Mahallesi Huzur Caddesi Feshane Sokak kesişiminde Sultanbeyli Belediyesi ve hayırsever Ahmet Nazım Paksoy'un desteği ile yaptırılan Paksoy Çocuk Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi. Törene; Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, AK Parti Marmara Bölgesi Koordinatörü Ali Sevinç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kubilay, sözlerinin başında parkın açılışında desteği olan Paksoy ailesine teşekkür etti. Sultanbeyli'deki görevi süresince çok sayıda parkın açılışında bulunduğunu belirten Kubilay, Başkan Keskin'i kutlayarak, “Sultanbeyli'nin gençlik dostu ve çocuklara ve eğitime önem veren, kültür ve sanat dostu bir belediyesi ve belediye başkanı var.” dedi. Kubilay, çocukların ve annelerin gözlerinde parkın açılışı sebebiyle memnuniyeti ve heyecanı gördüğünü de belirterek, parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Keskin; "10 yılda 54 park yaptık"

Başkan Keskin de, 10 yıl içinde 54 park yaptırdıklarını kaydetti. Keskin, sosyal yaşam alanlarına yenilerini eklediklerini belirterek, “Çocukların en iyi şekilde hayat sürdürmesi için insan odaklı çalışmalarımızı artıyoruz.” dedi. “Bu kente minnet borcumuz var.” diyen Keskin, “Bu parkın mahalleye kazandırılmasında desteği olan Nazım Paksoy'a ve merhum eşi Dr. İmer Adalı Paksoy'a ilçemiz adına ve mahalleli olarak teşekkür ediyorum. Paksoy ailesinden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Keskin, eğitim, kültür, sanat, sosyal alanlar ve sağlık yatırımlarının hayatı kolaylaştırdığını vurgulayarak, “Her yatırım kıymetli ve değerli; ancak gençlere yatırım ise en önemlisi… Çünkü yarının karar vericileri olacaklar. Bu sebeple belediye bünyesindeki eğitim merkezlerinin kapısı gençlere açık” sözlerini kaydetti.

Mülkiyet sorunu ile ilgili de değerlendirmede bulunan Keskin, “100 yıllık sorunu belki 100 kere Ankara'ya gidip gelerek çözdük.” dedi. Ayrıca, mülkiyet yapısından dolayı Turgut Reis'e park yapmakta çok zor zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Parkın yapımında desteği olan hayırsever Ahmet Nazım Paksoy da, Sultanbeyli Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua parkın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Paksoy Çocuk Parkı, 1230 metrekare alanda inşa edildi. Parkta; oyun alanları, basketbol sahası, amfi, yeşil alanlar, fitness aletleri ve kamelya bulunuyor. Park, “Yeni parklar, mutlu yarınlar” sloganı ile başlatılan projenin bir parçası olarak hizmete açıldı.