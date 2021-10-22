Sultanbeyli'ye 'Millet Bahçesi' yapılıyor, ilk fidanlar dikildi

Sultanbeyli'nin önemli projelerden olan Millet Bahçesi'nin ilk fidanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in katılımlarıyla dikildi. Yaklaşık 70 bin metrekare proje alanına sahip olan Millet Bahçesi, Sultanbeyli'nin ve bölgenin çehresini değiştirecek.

Sultanbeyli Belediyesi devasa projelerine bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 70 bin metrekare proje alanına sahip olan Millet Bahçesi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Millet Bahçesi'nin ilk fidanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in katılımlarıyla dikildi. Kısa zamanda bölgenin hizmetine sunulacak olan Millet Bahçesi'nin içinde otoparklar, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, ekolojik tarımsal bahçe, amfi, basketbol, voleybol sahaları, koşu yolu yer alacak. Ayrıca tema bahçeleri ile birlikte toplam 2 bin 591 ağaç bulunacak.

“Millet Bahçemizi önümüzdeki yıl bitmeden ekim ayı gibi en geç bitirip hizmete sunacağız”

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, “Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, yeşil alanlarımızı koruyacağız. Sultanbeyli'ye fethin kapısına, fethin insanlarının yaşadığı Sultanbeyli'mize inşallah yakışır, Millet Bahçemize önümüzdeki yıl bitmeden zannedersem eylül, ekim ayı gibi en geç bitirip sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden millet bahçemiz, Sultanbeyli'miz için, vatandaşlarımız için gençlerimiz için, güzel yavrularımız için hayırlı olsun diyor, sizleri bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun” dedi.

“Buranın ilk fidanlarını da Bakanımız ile birlikte dikmiş olacağız”

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise yaptığı konuşmada, “Mimar Sinan Mahallemizde yaklaşık 70 dönümlük bir alanda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'in ve kıymetli hemşerilerimizin katılımlarıyla birazdan ilk fidanlarını dikmiş olacağız. Sultanbeyli'mize İstanbul'umuza hayırlı olsun. Millet Bahçeleri bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli projelerindendi. Türkiye'mizin her tarafına millet bahçeleriyle ilgili bakanlığımız projeler gerçekleştirdi. O projelerden birini de inşallah Sultanbeyli Sancaktepe sınırında bu gördüğünüz alanda gerçekleştireceğiz. Halkımızın, etrafı ormanlarla çevrili olan bir ilçe olduğumuz için beklentileri var. Etrafımızdaki ormanlarda istifade ederek vatandaşlarımızın hizmetlerine sunmuş oluyoruz. Pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri çevrenin, doğanın güzel oluşturabileceği bildiği alanlarda vatandaşlarımız dinlenmek istiyorlar. Biz de o amaçla bu projeyi birazdan inşallah başlatmış olacağız. Projemizin içerisinde bisiklet yollarından, amfi tiyatrolara hem çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin ilgilenebileceği fitness alanlarından bütün aktivitelere varana kadar Millet Bahçesi'nde olabilecek bütün aktiviteleri inşallah bu projenin içerisinde gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.