Sultangazi Belediye Başkanı Dursun liseli gençlerin mezuniyet mutluluğuna ortak oldu

Abdurrahman Dursun, ilçedeki liselerin mezuniyet törenlerinde gençlerle buluşarak onların mutluluklarını paylaştı. Gençleri tebrik ederek hayatlarında başarılar dileyen Başkan Dursun, “Ben bu işi başarırım derseniz önünüzde kimse duramaz. Yeter ki kendinize güvenin, inanın” diyerek gençlere olan güvenini vurguladı.

Abdurrahman Dursun, lise eğitimlerini Sultangazi'de tamamlayan gençlerle okullarında düzenlenen mezuniyet törenlerinde bir araya geldi. Gençlerin mutluluğunu paylaşan ve onları tebrik ederek güzel bir gelecek dileyen Başkan Dursun'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Gençlere olan güvenle, hep birlikte daha iyiye

Gençlerin mezuniyet mutluluğunu kendilerinin de hissettiklerini belirten Başkan Dursun, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: “Genç kardeşlerimiz, on iki yıllık bir eğitim döneminin ardından mezuniyet heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorlar. Onların bu mutluluğuna şahit olmak, mezuniyetlerinde onların yanında yer almak bizleri de oldukça mutlu ediyor. Onların gözlerindeki ışığı gördükçe, geleceğimizden daha da emin oluyoruz. Anlıyoruz ki bu kardeşlerimiz, ülkemizi bilimde, teknikte, kültürde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda çok güzel yerlere taşıyacaklar. Bizler de, genç kardeşlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm desteğimizle onların yanındayız. Mezuniyetlerini kutladığımız kardeşlerimize, onlara olan bu derin güvenimizi ifade ediyoruz. Eğer bir şeyi başarmak isterlerse, Allah'ın yardımıyla, onları kimsenin durduramayacağını vurguluyoruz. Yeter ki onlar da kendilerine inansınlar, güvensinler ve sahip oldukları yüksek potansiyelin bilincinde olsunlar. Tüm genç kardeşlerime yaşamlarında güzellikler, mutluluklar ve başarılar diliyorum.”