Sultangazi Belediye Başkanı Dursun öğrencilerle iftarda buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cebeci Sultançiftliği Ortaokulu öğrencileri ve velileri tarafından düzenlenen iftara katıldı. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendisine yaptıkları davete icabet eden Başkan Dursun, 150 öğrenciyle Cebeci Sultançiftliği Ortaokulunda bir araya geldi. Başkan Dursun, öğretmenler ve öğrenciler, velilerin evlerinde hazırlamış olduğu yemeklerle iftar açtı. Başkan Dursun, öğrencilere satranç takımı hediye etti. İftar öncesi ezanı bekleyen öğrenciler, yemekten sonra dua etti. Başkanla beraber fotoğraf çekinen öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

"Bir Halil İbrahim sofrası kurdular"

İftarın birlik ve beraberlik sofrası olduğunu dile getiren Başkan Dursun, “Bugün sosyal medyada Cebeci Sultançiftliği Ortaokulunun hem öğretmenlerinin hem de öğrencilerinin sosyal medyadan davetlerini kırmadık ve buraya geldik. Gelirken de boş gelmedik. Satranç takımlarını çocuklarımıza dağıttık. Bugün burada birlik ve beraberlik sofrası var. İki sınıfta bu okulda bir araya geliyor ve güzel tarafı öyle dışarıdan hazır yemek falan yok. Herkes kendi evinde hazırlamış olduğu yemeği buraya getirdi. Bir Halil İbrahim sofrası kurdular. Sosyal medya üzerinden gelen taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Daha önce Gazi Mahallemizde ve birkaç mahallede çocuklarımız sosyal medya üzerinden oyun sokakları istemişlerdi. Geleneksel çizgiler içerisinde oyun sokaklarını da gerçekleştirmiştik. Bugün de onların talepleriyle iftar sofrasına konuk olduk. Bugün buradayız aileler ve çocuklarımızla beraber” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Başkan Dursun'a teşekkür

İftarda hep beraber eğlendiklerini söyleyen Eyüp Ataş adlı öğrenci, “Biz sosyal medya üzerinden başkana çağrı yaptık. Başkanımız bizi kırmayıp geldi. Annelerimiz elleriyle yemek yaptı. Bizde bu yemekleri sunarak yiyeceğiz. Allah razı olsun bize satrançta gönderdi. Hep beraber eğleniyoruz. Oturup iftarı bekliyoruz. Evet oruçluyum. Hasta olduğum için 2 gün ara vermiştim” dedi.

Başkan Abdurrahman Dursun'un kendilerini ziyaret ettikleri için gurur duyduklarını ifade eden Ebrar Ada ise, “Bugün çok mutluyum. Başkanımız bizi ziyaret etti. O yüzden gurur duyduk. İftarı başkanla beraber açacağımız için sevinçliyiz. Bize gelirken hediyeler getirmiş. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bizi tercih edip bizimle beraber iftar yaptığı için mutluyuz. Annelerimizin yaptığı yemeklerle birazdan iftar açacağız” ifadelerini kullandı.