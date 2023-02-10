Sultangazi Belediyesi, afet bölgesine 3 günde 65 tır yardım gönderdi

Sultangazililer yardım kampanyasına yoğun katılım gösterirken, afet bölgesine 3 günde 65 tır yardım gönderildi.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde ilçe genelinde başlattığı yardım kampanyasını da sürdürüyor. Vatandaşlardan toplanan gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, uyku tulumu, çadır, bot, mont, temizlik malzemesi ve bebek bezi gibi onlarca yardım malzemesi tırlarla afet bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Belediye, tüm vatandaşları yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyor. Vatandaşlar, ihtiyaç malzemelerini Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi ile Sultançiftliği Merkez Camii önünde yer alan mobil çözüm aracına ulaştırabiliyor. Merkezde görev alan hem belediye ekipleri hem de gönüllüler özellikle afet bölgesinde çok acil ihtiyaç duyulan nitelikli malzemeleri ulaştırabilmek için büyük gayret gösteriyor. Öte yandan, afet bölgesine 3 günde 65 tır yardım gönderildiği öğrenildi.

“Komşularımıza minnettarız”

Şiddetli depremden sonra yaraların hep birlikte sarılması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Biz hep birlikte çok güçlü bir milletiz. Aynı anda 10 ilimizde meydana gelen depremin üzüntüsü içerisindeyiz. Şimdi birlik, beraberlik ve yaraları sarma vakti. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Komşularımıza gösterdikleri hassasiyetten, duyarlılıktan ötürü minnettarım. Türk milletinin yardımsever yönünü bir kez daha gözler önüne serdikleri için herkese teşekkür ederim” diye konuştu.