Sultangazi Belediyesi dantel böceğine karşı teyakkuzda

İlçenin 15 mahallesinde ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, girilmedik sokak bırakmıyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını tehdit edebilecek her türlü haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçenin 15 mahallesindeki tüm sokaklarda ULV ilaçlaması yapılıyor, hamamböceği gibi haşerelerin çoğalabileceği rögarlar, kapı pencere dipleri gibi kuytu yerler özel ilaçlarla ilaçlanıyor. Halk sağlığını tehdit eden türler kapsamında olmayan ve hastalık taşımayan bir tür olan dantel böceği, bitkilere zarar vermesi nedeniyle tarım zararlısı olarak kabul ediliyor. “Amerikan tahtakurusu” olarak da bilinen türün ana vatanı Kuzey Amerika. Küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda doğal yaşam bölgesinin dışına yayılım gösteren böcek, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve son olarak İstanbul illerinde popülasyonunu da artırdı.

"Sultangazi Belediyesi gereken tüm tedbirleri aldı"

Sultangazi Belediyesi ekipleri, ilçedeki dantel böceği popülasyonuna karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sağlığı tehdit etmese de kaşıntıya sebep olabilen böceğe karşı ekipler hummalı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye yetkilileri konuyla ilgili olarak, “Mevsimsel geçişe bağlı olarak ilçemizde görülebilen dantel böceği, çevre illerimizde de bulunmaktadır. Dantel böceği ve türevi haşere ile ilgili ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir tedirginliğe kapılmamalarını rica ediyor ve Sultangazi Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.