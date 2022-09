Sultangazi Belediyesi gençleri Emre Aydın ile buluşturdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Sultangazi Belediyesi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte gün boyu çeşitli aktiviteler düzenledi. Günün sonunda ise sevilen sanatçı Emre Aydın sahne aldı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği GençOFest, gençleri çok sevdikleri etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde bütün Avrupa'da aynı anda başlayan “Be Active Night” etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Sultangazi Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi. Dün, gün boyu Sultangazi etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyoda çok sayıda spor etkinliği yapıldı. “BeActive” sloganıyla gerçekleşen etkinliklerde gençlere sürpriz hediyeler verildi.

Gençler, Emre Aydın konseriyle coştu

Binlerce Sultangazili gencin katıldığı etkinlikler akşam saatlerinde düzenlenen Emre Aydın konseriyle son buldu. Konser alanını dolduran gençler Emre Aydın şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı. Binlerce gencin akın ettiği konsere Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

“Be Active Night'ın özelliği sporu her alana yaymak”

Etkinlik hakkında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun “Bugün Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde bütün Avrupa'da aynı anda başlayan 'Be Active Night' adı altında bir gecemiz var. Bu gecede Herkes İçin Spor Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sultangazi Belediyesi olarak. Bütün Avrupa'da aynı anda yapılan bir gecede buradayız. 'Be Active Night'ın özelliği sporu her alana yaymak, halkın tabanına yaymak herkesin spor yapması için de çeşitli ortamlar oluşturmak bugün de Sultangazi'de saat 17.00'de başlayan şimdi de Emre Aydın konseriyle devam eden aktivitelerdeyiz. Gün boyu aktiviteler devam etti. Gençler buradaydı, bütün kesimler buradaydı 7'den 70'e. Bu işin özünde de bu var sporu halkın tabanına yaymak, herkesin spor yapabileceği bir ortam oluşturmak. Spor ile iç içe bir yaşam kültür olduğunu gösterebilmek. Herkes İçin Spor Federasyonuna ve Gençlik Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum bunu Sultangazi'de gerçekleştirdikleri için. Ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz gururluyuz. Sultangazi şu anda lisanslı sporcu konusunda lider bir ilçe. Sporla daha mutlu bir şehir oluşturmak için gayret ediyoruz” dedi.