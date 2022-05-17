Sultangazi Belediyesi ilçeyi güzelleştiriyor

Sultangazi Belediyesi, kendi atölyesinde bank, piknik masası, kamelya gibi yüzlerce şehir mobilyasının üretiminin yanı sıra bakım ve onarımını da yapıyor.

Sultangazi Belediyesi, bünyesindeki kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirerek bir yandan tasarruf sağlıyor bir yandan da daha verimli ve hızlı hizmet sunuyor. Sultangazi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Atölyesi de şehir mobilyalarının hem üretimini hem de bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Atölyeden çıkan ve aralarında bankların, piknik masalarının ve kamelyaların da bulunduğu yüzlerce mobilya, şehir ormanlarında ve Sultangazi'nin dört bir yanındaki park ve bahçelerde yerini alıyor.

“En güzel hizmeti, israfa kaçmadan, öz kaynaklarımızla sunmanın gayretindeyiz”

Sultangazi'de yaşayan yaklaşık 550 bin vatandaşı en güzel hizmetle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bunu yaparken, kaynaklarımızı büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. İsrafa asla izin vermiyoruz ve eğer kendi bünyemizde yapabileceğimiz bir iş varsa, bunu dış kaynaklar yerine kendi imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz. Böylece hem önemli oranda bir tasarruf elde ediyoruz hem de daha özenli, daha nitelikli bir hizmet sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl; hasta nakil araçları, geri dönüşüm araçları, iş makineleri ve temizlik kamyonlarından oluşan 70 yeni aracı bünyemize katmıştık. Kapasitemizi sürekli artırarak, önceden ihale yoluyla gerçekleştirdiğimiz temizlik gibi alanlarda artık kendi, güçlü imkânlarımızla hizmet sunuyoruz. Benzer şekilde, komşularımızın özellikle bahar ve yaz aylarında yeşil alanlarımızdan doyasıya istifade edebilmeleri için, buralardaki şehir mobilyalarını da biz üretiyoruz ve onların bakım ve onarımlarını da yine biz yapıyoruz. Bu hizmetlerde emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma da gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sultangazimizi geliştirmeye ve çocuklarımıza çok güzel bir Sultanşehir armağan etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.