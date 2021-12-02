Sultangazi Belediyesi kentsel dönüşüm hamlesine devam ediyor

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi ‘Sultanşehir' yapma hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Esentepe Mahallesi'ndeki Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde bulunan eskimiş ve riskli binalar bu kapsamda yıkıldı. Gerçekleştirilecek projeyle yıkılan yerine dayanıklı, şık ve modern binalar inşa edilecek.

Daha önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin lansmanını yapan Sultangazi Belediyesi, bu hamlelerine bir yenisini ekleyerek Esentepe Mahallesi'nde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyor. Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde bulunan ve ekonomik ömrünü yitirmiş, deprem riski taşıyan 5 binanın yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi. Bunların yerineyse depreme dayanıklı, şık görünümlü ve modern binalar inşa edilecek.

Çalışmalar hızla tamamlanacak

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun yıkım çalışmalarını yerinde gözlemledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Dursun, işlemlerin hızla tamamlanması ve yeni binaların kısa sürede vatandaşlara kazandırılması yönünde talimat verdi.

Sultangazi'ye değer katacak proje

Proje hakkında konuşan Başkan Dursun, "Komşularımızın deprem korkusu olmadan huzur içinde yaşayabilecekleri yeni binaları buraya kazandıracağız. Bu kapsamda Esentepe Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlattık. İnşallah hem komşularımıza daha sağlıklı konutlar sunarak mağduriyetleri gidermiş olacağız hem de Sultangazimize değer katacak çok özel bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

'Çok daha güzel ve yaşanabilir bir Sultangazi'yi hep birlikte inşa edeceğiz'

İlçe genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Dursun, "Sultangazimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Cumhuriyet ve Uğur Mumcu Mahallelerimizde büyük çalışmalarımız devam ediyor. Komşularımızın da desteğiyle, inşallah çok daha güzel ve daha yaşanabilir bir Sultangazi'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.