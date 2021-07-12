Sultangazi Belediyesi lise tercih sürecinde de gençlerin yanında

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), altı noktada oluşturduğu LGS tercih merkezleriyle gençleri lise tercih sürecinde yalnız bırakmıyor. Merkezlerdeki deneyimli ve uzman hocalarla bir araya gelen gençler, kariyer hedeflerine uzanan yolda doğru adımlarla ilerlemek için ihtiyaç duydukları desteği ücretsiz olarak alıyorlar.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla gençler için lise tercih süreci başladı. Başarılı bir kariyere sahip olmak için büyük önem taşıyan bu süreçte Sultangazi Belediyesi'ne bağlı Sultangazi Eğitime Destek Akademisi(SEDA), gençleri yalnız bırakmıyor. Gençlerin sınavda aldıkları puan temelinde, ilgilerine en fazla hitap eden alanlara yönelmeleri ve bu alanları destekleyecek doğru liseleri tercih etmeleri noktasında profesyonel destek sunan SEDA, her yıl yüzlerce gencin doğru eğitim kurumlarına yerleşmesini sağlayarak yüzleri gülümsetiyor. Sultangazi'nin altı farklı noktasında oluşturulan tercih merkezlerinde tamamen ücretsiz sunulan tercih desteği, alanında uzman hocalar tarafından sağlanıyor. Bu merkezler ise 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Tercih Noktası, Sultançiftliği SEDA Şubesi, İsmetpaşa SEDA Şubesi, Habipler SEDA Şubesi, Esentepe SEDA Şubesi, Uğur Mumcu SEDA Şubesi olarak açıklandı.

“Gençlerimizin hayalleri bizim için çok değerli”

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda yer alan SEDA Tercih Noktası'nı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğretmenlerle ve öğrencilerle sohbet etti. Gençlerin pırıl pırıl yüzlerinde aydınlık bir geleceğin izlerini gördüğünü belirten Başkan Dursun şöyle konuştu:

“Genç nüfusumuzun fazla olması, ilçemizin sahip olduğu en büyük avantajlardan biri. Zeki, dinamik, ışıl ışıl bir nesil yetişiyor Sultangazi'de ve ben tüm yüreğimle inanıyorum ki bu gençler ilçemizi ve ülkemizi çok daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaklar. Bu bilinçle bizler, gençlerimizin o güzel hayallerine çok büyük değer veriyoruz ve bu hayalleri desteklemek için her zaman onların yanındayız. SEDA'da görev alan ve şu anda tercih merkezlerimizde gençlerimizin yanında yer alan hocalarımızı özenle seçtik, hepsi alanında uzman, başarılı öğretmenler. Çünkü bizim gençlerimiz her zaman en iyisini hak ediyor. İnşallah burada aldıkları destekle gönüllerinde yatan okullara yerleşecekler ve hayallerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecekler. Bizler bu yolda SEDA, Bilim Merkezimiz, Yaz Spor Okullarımız ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz daha nice projelerimiz ile onların yanındayız, onları sonsuz destekliyoruz. Çünkü biz onlara sonsuz güveniyoruz. Ben, SEDA'da görev yapan yöneticilerimize, öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve en önemlisi buradaki pırıl pırıl gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum.”