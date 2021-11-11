Sultangazi Belediyesi öğretmenlere dev bir ‘Hatıra Ormanı' armağan etti

11 Kasım günü tüm Türkiye'de ‘Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanıyor. Bu özel günü, 5000 ağaçtan oluşacak ‘Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nı ilçede görev yapan öğretmenlere armağan ederek taçlandıran Sultangazi Belediyesi, ormanın ilk fidelerini öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde tüm Türkiye'de yaklaşık 250 milyon ağaç toprakla buluşuyor. Yeşile büyük önem veren Sultangazi Belediyesi de, bu özel günü dikkat çeken bir etkinlikle taçlandırdı. Dişbudak, ıhlamur ve çınar türlerinden oluşacak 5000 ağaçlık dev “Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı”nı ilçede görev yapan öğretmenlere armağan eden belediye, ormanın ilk fidelerini öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu. Yoğun katılımla tam bir şenlik havasında geçen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ve Yakup Dalkılıç, Eğitimden Sorumlu Belediye Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz meclis üyeleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Başkan Dursun, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ağaç fidelerini toprağa ekti. Öğretmenler ve öğrencilerle bol bol muhabbet eden Başkan Dursun, eğitime verdikleri güçlü destekle her zaman yanlarında olduklarını sık sık vurguladı. Başkan Dursun, etkinliğin sonunda tüm öğretmenlere içten teşekkürlerini sunarak pentas çiçekleri armağan eti. Öğretmenler ve öğrenciler de, Başkan Dursun'un samimi ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

"En güzel anı"

Böyle etkinliklerin çocukların gelişiminde çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, böyle güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinlik, çocuklarımız için gerçekten çok önemli. Bu ağaç dikim etkinliği, ileride anlatacakları en güzel anılarından biri olacak” dedi.

"Değerli öğretmenlerimize güzel bir hatıra ormanı armağan etmek istedik"

İlçede görev yapan öğretmenlerle buluşmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bizden güzel bir orman talebinde bulundular. Biz de bu çalışmayı yaparak değerli öğretmenlerimize güzel bir Hatıra Ormanı armağan etmek istedik. Bugün de ormanımızın fidelerini toprakla buluşturduğumuz bu güzel etkinlikte birlikteyiz. Esasında Sultangazimizin dört bir köşesinde, caddelerinde, sokaklarında, ıhlamurlarımızı, çınarlarımızı toprakla buluşturduğumuz bir dönemdeyiz. Şehrimizin daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir olması adına büyük gayretle çalışıyoruz. Bu gün de burada, öğretmenler gününün öncesinde, siz değerli öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle böyle bir programda bir arada olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Sultangazi'deki okullar için yapacakları yeni çalışmanın müjdesini veren Başkan Dursun, “Yine önümüzdeki günlerde okullarımız için bir çalışmamız olacak. Çocuklarımızın bitkiyle, yani yaşayan bir varlıkla iç içe olup onun yaşamını daha iyi anlayabilmesi için yaklaşık 20.000 adet küçük bitki kitini okullarımıza dağıtacağız. Böylece çocuklarımız bir bitkinin nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü, yaşadığını daha iyi gözlemleyecekler ve doğayı daha iyi anlayıp daha fazla sevecekler, koruyacaklar. Eğitime çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Dursun, konuşmasını şu sözleriyle noktaladı: “Bütün gayretimiz doğayı seven, koruyan ve doğaya saygı duyan bir nesil yetiştirebilmek içindir. Hep birlikte bunu başarabildiğimiz takdirde doğa bunun karşılığını bizlere çok güzel verecektir ve bizler daha güzel bir dünyada yaşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

"Her çocuk bir fidandır"

Öğretmenlere armağan edilen hatıra ormanı ve düzenlenen ağaç dikim etkinliği için belediyeye teşekkür eden Sultangazi Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, “Bugün burada ‘Geleceğe Nefes' programı kapsamında ülkemizin yeşillenmesine bir katkı sağlamak istedik. Çünkü biz, kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin diye emreden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bugün burada çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferin bir de öncesi var. Sultangazi Belediyemiz, bu alanı çok güzel hazırladılar. Hiçbir konuda bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yeşillenmesine katkı sağlamak durumundayız. Sadece ağaçlarımızın değil, çocuklarımızda da doğayı sevme ve koruma bilincinin yeşermesine katkı sağlamak zorundayız” şeklinde konuştu.