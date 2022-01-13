Sultangazi Belediyesi öğretmenleri Karanlıkta Diyalog Müzesi'ni ziyaret etti

Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi ile Sultangazi Eğitime Destek Akademisi'nde (SEDA) görev alan 50 öğretmen, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Karanlıkta Diyalog Müzesi'ni ziyaret etti.

İstanbul, Gayrettepe Metrosu'nda bulunan Karanlıkta Diyalog Müzesi, ziyaretçilerine görme veya işitme engelli bireyleri daha iyi anlamak adına farkındalık kazandıran bir deneyim sunuyor. Sultangazi Belediyesine bağlı eğitim kurumlarında görev alan 50 öğretmen de, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda engellileri daha iyi anlayıp kazandıkları farkındalığı öğrencilerine aktarmak amacıyla müzeyi ziyaret etti.

Diyalog varsa karanlık yoktur

“Karanlık aslında bir metafor, eğer diyalog varsa karanlık diye bir şey yoktur” sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayan müze, “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Bu bölümlerin ilkinde ziyaretçiler, tamamen karanlık bir ortamda, görme engelli rehberler eşliğinde bir tura çıkıyor. Burada en güvendikleri duyularından yoksun kalan öğretmenler, yollarını bulabilmek için işitme, dokunma duyularına ve en önemlisi de özel rehberlerinin talimatlarına güvendiler. Kapkaranlık bir dünyada, nereye adım attığını göremeden ilerlemek zorunda kalan öğretmenler, görme engellilerin yaşamlarını bir nebze olsun daha iyi anlama imkanı buldu.

İkinci bölümdeyse öğretmenleri tamamen sessiz bir ortam karşıladı. Bu kez de işitme engelli rehberlerin eşlik ettiği öğretmenler, sadece el işaretleri ve mimiklerle, sessiz bir iletişim kurmaya çalıştı. Böylece, sesli kelimelerin olmadığı bir dünyada nasıl iletişim kurulabileceği konusunda önemli bir farkındalık kazandı.

Engelsiz bir yaşam için farkındalık

Görme veya işitme engellilerin neler yaşadıklarını biraz olsun deneyimleyen öğretmenler, bu ziyaretten çok etkilendi. Müzede görevli olan engelli insanlar ise sosyal yaşamda karşılaştıkları yanlış davranışlar hakkında öğretmenlere bilgi verdi. Örnek olarak, görme engelli bir bireyin karşıdan karşıya geçeceği esnada hemen gidip koluna girmenin doğru olmadığı, bu hareketin bireyi tedirgin ettiği anlatıldı. “Düşünün, kapkaranlık bir dünyada, hiç tanımadığınız birisi gelip birden kolunuza giriyor. Sizi nereye götürüyor? Niyeti ne? Bu durumda ürkmez misiniz?” diyen görevliler, engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Engelsiz projeler

Sultangazi Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılmasını sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdi. Belediye, engelli vatandaşlara sağlanan medikal malzeme desteği, akülü araç, ayarlı yatak gibi sosyal yardımlar ve engellilere özel ücretsiz servis aracı desteği ile bir çok alanda hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bunların yanı sıra engellilere özel düzenlenen okçuluk, basketbol gibi spor eğitimleri, kültür-sanat gezileri ve daha birçok etkinlikle Sultangazi Belediyesi, engellilerin sosyal hayatın birçok alanında yer almalarına katkı sağlıyor.