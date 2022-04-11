Sultangazi Belediyesi Ramazan neşesini çocuklara götürüyor

Şenlik havasında geçen etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılan vatandaşlar, eski Ramazanların neşesini ve samimiyetini hissettiklerini söylüyorlar.

Karagöz-Hacivat, Sultan Dedem ve İbiş, animatörler, pamuk şeker, elma şekeri, Osmanlı macunu Sultangazi Belediyesi, Ramazan'ın neşesini ve mutluluğunu çocuklara götürüyor. Her hafta sonu, farklı mahallelerde düzenlenen Ramazan şenlikleriyle çocuklar gönüllerince eğleniyor, büyüklerse eski Ramazanların özlenen atmosferiyle buluşuyor.

“Ramazan ayının bereketini, muhabbetini tüm komşularımızla birlikte yaşıyoruz”

Ramazan ayının bereket, muhabbet ve kardeşlik ayı olduğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Ramazan ayı, esasında küslüklerin son bulduğu, herkesin gönülden bir muhabbeti paylaştığı ve birlik ve beraberliğin zirve yaptığı bir aydır. Yüce Rabbimizin bizlere en güzel armağanlarından biridir. Bizler de bu duygularla hissettiğimiz Ramazan sevincini, mutluluğunu tüm komşularımızla birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızın güzel bir Ramazan geçirmesi, Ramazan'ın neşesini, mutluluğunu hissetmesi adına da bu şenliklerimizi düzenliyoruz. Geçmişte olduğu gibi, büyüklerimizle, küçüklerimizle ve tüm komşularımızla bir araya geldiğimiz çok güzel bir atmosfer ortaya çıkıyor. Kıymetli komşularımızla paylaştığımız bu gönülden muhabbetle Sultangazimizi güzelleştirmeye, çok daha iyiye taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.