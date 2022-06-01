Sultangazi Belediyesinde Afet Eğitimleri başarıyla tamamlandı

Sultangazi Belediyesi'nin AFAD ve Kızılay işbirliğinde düzenlediği, afet durumlarında arama kurtarma ve ilkyardım eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan belediye personelleri, sertifikalarını Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'dan aldılar.

Sultangazi Belediyesi, AFAD ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen eğitimlere, belediye personellerinden oluşan ve SAK-E'nin de (Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi) dâhil olduğu 40 kişi katıldı. Eğitimlerde ilkyardım ve kentsel arama kurtarma konuları ele alındı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, teorik ve uygulamalı eğitimlerin tümünü başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek onlara sertifikalarını takdim etti. Ayrıca, Türkiye'deki orman yangınlarına hızla intikal ederek müdahale eden belediye su tankerlerinin operatörleri, AFAD'ın kendileri için düzenlediği teşekkür belgelerini yine Başkan Dursun'dan aldılar.

“Afet bilincini yükseltiyoruz”

İlkyardımın yanı sıra kentsel arama kurtarmada derin, dar, kapalı ve yüksek alanlarda arama kurtarma faaliyetlerini içermesi açısından eğitimlerin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Dursun, “Arkadaşlarımız bu önemli eğitimleri başarıyla tamamladılar. Kendilerini gönülden tebrik ediyorum. Unutmamalıyız ki, afetleri önlemek elimizde olmasa bile onlara karşı hazırlıklı olmak her zaman elimizde. Hazırlıklı olduğumuz ölçüde afetlerin etkilerini en aza indirebiliriz. Göreve geldikten kısa süre sonra hayata geçirdiğimiz SAK-E, bugüne kadar Türkiye'nin farklı noktalarındaki afet bölgelerinde hayati görevler icra etti. Arkadaşlarımız, tamamen gönüllülük esası çerçevesinde, büyük bir fedakârlıkla afetzedelerin yardımına koştular. Afet durumunda eğitimli ve hazırlıklı bir ekibin varlığının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir afetin yaşanmasını istemeyiz fakat hazırlıklı olmak zorundayız. Bugün de arkadaşlarımız, hayatlar kurtarabilecek bu son derece önemli eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandılar. Öte yandan, yangınlara hızla müdahale ederek yangın söndürme çalışmalarına önemli destek sunan, su tankerlerimizin kıymetli operatörlerine ben de gönülden teşekkür ediyorum. Afetlere hazırlıklı olmak adına, bu ve benzeri çalışmalarımızla afet bilincini yükseltmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.