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Sultangazi Belediyesi'nden doğum günü sürprizi

Sultangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağı sebebiyle evinde kalan minik Deniz’e doğum günü sürprizi yaptı.

Sultangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağı sebebiyle evinde kalan minik Deniz'e doğum günü sürprizi yaptı. 3 yaşına giren Deniz Rozan, ekiplerin getirdiği pastayı alkışlarla üfledi.


Türkiye'nin korona virüs salgınıyla mücadelesi dört koldan devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca, hafta sonu (48 saat) sokağa çıkma yasağı getirildi. Sultangazi Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu özel ekiple çalışmalarına devam etti. Uğur Mumcu Mahallesi'nde ikamet eden Demir ailesinin kızları Deniz Rozan'ın 3. yaş günü, sokağa çıkma yasağına denk geldi. Sultangazi Belediyesi ekipleri, Demir ailesinin kapısını pastayla çalarak doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler, önce Demir ailesine Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un selamını iletti. Ardından Deniz Rozan, alkışlar eşliğinde pastasını üfledi. Baba Murat Demir, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kaldıklarını belirterek, doğum günü sürprizi için başta Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun olmak üzere Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

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