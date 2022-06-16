Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği

Sultangazi Belediyesi, önümüzdeki hafta sonu YKS'ye girecek gençler için eğlenceli bir piknik organizasyonu düzenledi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da piknikte gençlerle bir araya geldiler.

Önümüzdeki hafta sonu YKS'ye girecek gençler, Sultangazi Belediyesi'nin onlar için düzenlediği eğlenceli piknikte moral depoladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un, Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz ve meclis üyeleriyle birlikte katıldığı piknikte gençler bol bol halay çekti, oyunlar oynadı ve gönüllerince eğlendi.

Başkan Dursun'dan Gençlere: “Sizlere gönülden inanıyoruz”

Gençlerle sohbet eden ve onlarla birlikte voleybol oynayıp halay çeken Başkan Dursun, hepsine sınavlarında başarılar dileyerek şöyle konuştu: “Yoğun ve yorucu bir hazırlık dönemini geride bıraktınız. Rabbim, emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde almanızı nasip etsin. Şimdi, sınav öncesinde dinlenme ve moral depolama zamanı. Sınavda başarılı olmak için çok çalışmak elbette önemli ama sınava mental olarak dinlenmiş bir şekilde ve yüksek bir moralle girmek de büyük önem taşıyor. Bizler, hepinizin sınavda başarılı olacağınıza inanıyoruz. Olur da sınav dilediğiniz gibi sonuçlanmazsa, sakın moralinizi bozmayın. Sizler kendinize inandıkça, güvendikçe ve azimle çalışmaya devam ettikçe, hiç merak etmeyin, Rabbimin yardımıyla mutlaka başarıya ulaşırsınız. Biz sizlere gönülden inanıyoruz ve sizleri tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.”