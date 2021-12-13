Sultangazi Belediyesi'nden Hz. Mevlana'nın 748. vuslat yıl dönümünde anlamlı etkinlik

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Bilim Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen “Şeb-i Arus 748. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı”yla Sultangazililer maneviyat dolu bir akşam yaşadı.

Sultangazi Belediyesi, insan odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında başlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu'nda vatandaşlar, kişisel gelişim yolculuğunda büyük katkı sunacak birbirinden anlamlı programlarla buluşuyor. Hz. Mevlana, ölümün Allah'a kavuşmaya vesile olduğunu ve bu nedenle üzücü olmanın aksine çok kutlu bir olay olduğunu ifade ederek kendi vefatını bir sevgiliye kavuşma, düğün kabul etmiştir. Hz. Mevlana'nın bu öğretilerinden hareketle, vefat ettiği akşam vuslat, yani kavuşma akşamı kabul edilerek, Şeb-i Arus adı altında, her yıl çeşitli etkinliklerle hatırlanmaktadır.

Sultangazi Belediyesi, Hz. Mevlana'nın manevi mirasını hatırlamak amacıyla 748. vuslat yıl dönümüne özel bir program düzenledi. Güldeste Musiki Grubu'nun sahne aldığı “Şeb-i Arus 748. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı”na Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun ev sahipliği yaparken AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Güldeste Musiki Grubu sanatçıları etkileyici bir performans sergileyerek akşamın manevi atmosferini seyircilere hissettirdi. Orkestranın seslendirdiği musiki nağmeleri eşliğinde sema eden semazenler, Hz. Mevlana'nın daima öğütlediği tevazuyu ve Hakk'a olan aşkını bir kez daha hatırlattı. Program sonunda semazenler izleyicilerden büyük alkış aldı.