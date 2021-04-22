Sultangazi Belediyesi'nden iftarlık çorba ikramı

Sultangazi Belediyesi, dağıttığı çorbalarla Ramazan'da da vatandaşların içini ısıtıyor. 2 ayrı noktadaki ikram çeşmesinden dağıtılan çorbalar her gün bin kişiye ulaşıyor. Çorbanın yanında vatandaşın orucunu açması için su ve ekmek de ikram ediliyor.

Kalabalık iftar ve sahur programlarının bu yıl da korona virüs nedeniyle iptal olmasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi, vatandaşın içini ısıtmak için harekete geçti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ve Sultançiftliği Merkez Camii önündeki ikram çeşmelerinden Ramazan boyunca vatandaş için sıcak çorba akmaya devam edecek.

5 çeşit çorba ikram ediliyor

İkram çeşmelerinden mercimek, ezogelin, yayla, brokoli ve şehriye çorbaları akıyor. Çorbaların yanında vatandaşın orucunu açması için su ve ekmek de ikram ediliyor. İftar saati sokağa çıkma saatine denk gelse de, işten eve yetişmeye çalışan vatandaşlar, kamu personelleri, hastane çalışanları, hasta yakınları sıcacık çorbalarla orucunu açıyor.

“Alınan önlemler eski normalimize dönmek için”

Korona virüs nedeniyle Ramazan ayının, iki senedir farklı idrak edildiğini belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Maalesef korona virüs nedeniyle bu yıl da kalabalık iftar ve sahur programlarında bir araya gelemiyoruz. Tüm alınan önlemlerin bir an önce eski normalimize dönmemiz için gerekli olduğunu biliyoruz. Bizler de vatandaşımızın içini ısıtmak için Ramazan boyunca sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.