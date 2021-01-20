Sultangazi Belediyesi'nden ikram çeşmesi

Akşam saatlerinde çeşmeden akan sıcacık çorbalar, binlerce kişinin içini ısıtıyor.

Günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, bu kez vatandaşın içini ısıtmak için harekete geçti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğinin önüne çorba çeşmesi konuldu.

Çorba çeşmesi; hastane personeli, hasta yakınları, hastane çevresinde bulunan emniyet güçleri ve etraftaki vatandaşlara saat 20.00-24.00 arasında hizmet veriyor. Mercimek ve ezogelin çorbalarının yanında ekmek ve su ikramında da bulunuluyor. Çeşmeden akan sıcacık çorbalar, akşam saatlerinde hastanede bulunan vatandaşlara büyük kolaylık sunuyor.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, çorbanın geleneğimizdeki yerini vurguladı. Başkan Dursun, “Bizler soframızdan çorbayı eksik etmeyen bir milletiz. Bu soğuk günlerde vatandaşımızın içini ısıtmak için ikram çeşmesini hayata geçirdik. İlk olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önüne kurduğumuz ikram çeşmesini, ilçe genelimizde daha da yaygınlaştıracağız. İkram çeşmemizden yaz aylarında ise soğuk meşrubat ikramı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.