Sultangazi Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı

Bu yıl sınava SEDA ile hazırlanan yaklaşık her üç öğrenciden biri, Türkiye'nin en başarılı ilk 10 binlik diliminde yer almayı başardı. Gençleri sınavdan sonra da yalnız bırakmayan SEDA, dileyen tüm öğrencilere üniversite tercihlerinde ücretsiz ve profesyonel danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunuyor.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), dileyen gençlere, tercih noktalarında ücretsiz üniversite tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Ayrıca bu yıl, geçen yıllarda SEDA ile başarıya ulaşarak üniversitede okuyan öğrenciler ile mezunlar, kurulan tercih noktalarında gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor. Gençlerin kendilerine en uygun üniversite ve bölümü seçmeleri için kurulan stantlar, 5 Ağustos'a kadar 10.00 ila 20.00 saatleri arasında açık olacak.

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan tercih noktasında yaptığı açıklamada, SEDA'nın 58 öğretmenle bin 700 öğrenciye eğitim hizmeti verdiğini söyledi.

“Gençlerimizin iyi bir geleceğe sahip olması için tüm gücümüzle onların yanındayız”

Konuşmalarına devam eden Murat Yıldırım, "SEDA, 5 şubesiyle Sultangazi'nin farklı mahallelerinde hizmet veriyor. Projemiz kapsamında öğrencilerimizin tamamını sınavlarla buraya alıyoruz. Yıl boyu dersler, etütler, kaynak kitaplar, mentorluk ve yaşam koçluğuyla gençlerimizi sınavlara hazırlamaya çalışıyoruz. Çok şükür bunların meyvelerini de fazlasıyla topluyoruz. Hem LGS hem de YKS'de aldığımız başarılar bizleri ciddi anlamda gururlandırıyor. 8 Temmuz'da başladık LGS'yle beraber. 5 Ağustos'a kadar buradayız. Her gün binlerce öğrencimiz ailesiyle beraber buradan danışmanlık alıyorlar. Daha önce Sultangazi Eğitim ve Destek Akademimizden mezun olmuş, üniversitelerin tıp, eczacılık, diş hekimliği, sosyoloji, eğitim ve hukuk fakültelerinde okuyan çocuklarımız burada gönüllü olarak bulunuyorlar. O bölümleri seçmek isteyen çocuklara mentorluk yapıyorlar. Onları nasıl bir bölümün ve nasıl bir üniversite hayatının beklediği noktasında bilgi veriyorlar” dedi.

“Ben diğer dershanelerden ziyade belediyemizin ücretsiz eğitim veren dershanesine geldim”

Sınava SEDA'da hazırlanan ve tercih içinde SEDA'dan destek alan 12. sınıf öğrencisi Bilal Bilgiç, “Ben bu sene 12. sınıf olarak bir sürü dershane tercihim olmasına rağmen belediyemizin sınavla aldığı ücretsiz eğitim veren SEDA'ya gelmeyi tercih ettim. Bu sene öğretmenlerimiz bizlere çok yardımcı oldular. Ben Hukuk istiyordum ve derecem oldukça iyi geldi umarım istediğim okula yerleşirim. Aklınıza takılan her türlü soruyu da buraya gelerek öğretmenlerimize sorabilirsiniz çok profesyonel bir tercih desteği veriliyor burada. Buradan mezun olan herkeste burada bugün yardımcı oluyorlar şuanda ve bölümlerini anlatıyorlar” diye konuştu.