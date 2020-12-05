Sultangazi Belediyesi'nden örnek davranış

Sultangazi Belediyesi, korona virüsle mücadele günlerinde örnek bir davranışa imza atarak, tedavi altındaki bir vatandaşın imdadına yetişti. Bağcılar'da ikamet eden ancak korona virüs (Covid-19) nedeniyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde bulunan bir kişiye refakatçilik eden Sefa Ermiş isimli bir kişi, hastasının elbisesinin kalmaması ve ailesinin karantinada olması sebebiyle Sultangazi Belediyesini etiketleyerek sosyal medyadan destek istedi. Sefa Ermiş'in paylaşımına kıyafetlerinin tükendiğini ve Bağcılar'daki evinden alınması talebinde bulundu. Vatandaşın bu talebini alan Zabıta ekipleri hızla harekete geçerek Sefa Ermiş'in evine gitti. Aileden elbiseleri alan ekipler, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Sefa Ermiş'e götürerek teslim etti. Sultangazi Belediyesi'nin bu örnek davranışı sosyal medya üzerinden takdirle karşılandı.