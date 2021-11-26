Sultangazi Belediyesi'nden ‘Sıfır Atık' Seferberliği

‘Sıfır Atık' yönetim felsefesini ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen Sultangazi Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Naylon poşet kullanımını azaltmak için belediye personeline bez torba dağıtımı gerçekleştiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ‘Sıfır Atık' konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Sultangazi Belediyesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ‘Sıfır Atık' yönetim felsefesini ilçe geneline yaymak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

“Sıfır Atık'la dönüştürülebilir malzemeler kullanılsın istiyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, doğada bin yıl boyunca kaybolmayan naylon poşet kullanımının azaltılmasını sağlamak amacıyla belediye personeline bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi. İlk olarak Sıfır Atık, Çevre Koruma-Kontrol ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline bez torbaları dağıtan Başkan Dursun, “Sıfır Atık artık dünyada büyük önem arz eden bir konu oldu. Sıfır Atık Müdürlüğümüzle hedefimiz çevreyi korumak. Bu müdürlüğümüzün etkili çalışmalarıyla Sultangazi'de olabildiğince naylon atıkları hayatımızdan çıkartmak istiyoruz. Plastik atıklar doğada bin yıla kadar yaşayabiliyor. İlçemizde plastik atıklar ve en önemlisi de naylon poşet kullanımının azaltılmasını sağlamak bizim için çok önemli. Paralı olmasına rağmen naylon poşet kullanımı devam ediyor. O yüzden dönüştürülebilir veya yenilenebilir malzemeler kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Atıkların ayrıştırılması da büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede biz de artık evlerden dönüştürülebilir atıkları topluyoruz. Örnek bir çalışma olması amacıyla böyle bir bez çantayı kendi personelimize dağıtalım istedik. Naylon poşet kullanmayalım, dönüştürülebilir bez torbalarla hayatımıza devam edelim. Çalışmaları dolayısıyla müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” dedi.

“Sultangazi'de sıfır atık konusunda farkındalık oluşturacağız”

İstanbul'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ni alan ilk belediyelerden biri olduklarına dikkat çeken Başkan Dursun, “Sıfır Atık Belgesi'ni almak bizim için oldukça önemli. Hem kamu binalarımızda Sıfır Atık' yönetim felsefesine uygun hareket ettiğimiz için hem de çevresel faktörlerde Sıfır Atık'a uygun planlamalar yaptığımız için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bize bu belgeyi vermiş oldu. Dolayısıyla Sultangazi'de yaşayan tüm komşularımız Sıfır Atık konusunda çok daha duyarlı, özenli ve dikkatli olmalı. Hep beraber Sıfır Atık'a önem verelim ve ilçemizi çevresiyle, doğasıyla koruyalım. Bu farkındalığı İnşallah hep birlikte Sultangazi'de oluşturalım” diye konuştu.

Başkan Dursun, daha sonra belediye hizmet binasında diğer birimleri de ziyaret ederek personele bez torba dağıtımı gerçekleştirdi.