Sultangazi Belediyesinden yeşil alanlara bakım

İlçe genelindeki ağaçlar budanırken ilkbahar için mevsimlik çiçek dikimi de yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki yeşil alanların bakım çalışmalarına hız verdi. Ağaç kökünün sağlıklı gelişebilmesi ve çevreye zarar vermemesi için belediye ekipleri ilçe genelinde ağaçlara budama işlemi gerçekleştiriyor. Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, her ağaç için ayrı değerlendirme yaparken, ağacın türü ve durumuna göre en iyi budama yöntemini belirleniyor. Ekipler çevredekilere zarar gelmemesi adına her türlü tedbiri alarak çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Öte yandan ekipler tarafından ilkbaharda sokakların rengarenk bir görünüme kavuşması için de hazırlıklar tamamlandı. Belirlenen cadde, sokak, ana arter, park ve yeşil alanlara menekşe, papatya, sümbül ve lale soğanı gibi mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.