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Sultangazi beyaza büründü

İstanbul Sultangazi’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar ilçeyi beyaza bürüdü.


İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Birçok ilçede başlayan kar yağışı Sultangazi'de etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Sultangazi Belediyesi ekipleri ise herhangi bir aksaklığa yol açmamak için yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.


İstanbul'da kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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