İhlas Haber Ajansı

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Sultangazi karla kaplandı

Sultangazi’de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışında vatandaşlar yürümekte zorlanırken, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sultangazi'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışında vatandaşlar yürümekte zorlanırken, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, kar lastiği olmayan araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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