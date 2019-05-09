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Sultangazi Millet Bahçesi hizmete hazır

Sultangazi Şehir Ormanları’nın hemen yanı başına kurulan "Sultangazi Millet Bahçesi" hizmete hazır.

Sultangazi Şehir Ormanları'nın hemen yanı başına kurulan "Sultangazi Millet Bahçesi" hizmete hazır. Alibey Barajı'na sınır olan Zübeyde Hanım ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan proje 96 bin metrekare alandan oluşuyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyüğü Atatürk Havalimanı arazisi olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerine kurulacağını açıkladığı “Millet Bahçeleri”nden biri de Sultangazi'de yapıldı. Alibey Havzası'nda Sultangazi Şehir Ormanları'nın hemen yanı başına, "Sultangazi Millet Bahçesi" yapıldı. Alibey Barajı'na sınır olan Zübeyde Hanım ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan proje 96 bin metrekare alandan oluşuyor.


Sultangazi Belediyesi işbirliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sultangazi Millet Bahçesi'nde 77 bin 500 metrekare yeşil alan bulunurken, 18 bin 500 metrekare üzerine sosyal donatı alanları kuruldu. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında 2 bin ağaç, 25 bin çalı dikimi gerçekleştirildi. Sultangazi Millet Bahçesi'nin farklı noktalarında 3 ayrı oyun grubu yer alırken, fitness, halı saha ve basketbol sahaları da bulunuyor. Ayrıca 640 metrekare alan üzerine kurulu kafeterya, mescit ve otopark yer alıyor.

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