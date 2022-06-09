Sultangazi, Şanlıurfa Sıra Gecesiyle şenlendi

Sultangazi Belediyesi, vatandaşları Anadolu'nun en köklü geleneklerinden Şanlıurfa Sıra Gecesi ile buluşturdu. Sanat Sokağı'nda gerçekleşen etkinlikte türküler söylendi, halaylar çekildi ve Sıra Gecelerinin olmazsa olmazı çiğ köfteler yoğruldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da geceye katılarak vatandaşların neşesine ortak oldu ve “Kıymetli komşularımızla türkülerde, halaylarda buluştuk. Bu güzel geleneklerimizi yaşatmaya ve komşularımızla böyle güzel programlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu birbirinden özel program ve etkinliklerle devam ederken Sultangazi bu kez de Şanlıurfa Sıra Gecesi ile şenlendi. Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği gecede, Mahmut Çap Sıra Gecesi Ekibi sahne alarak çok sevilen türküleri seslendirdi. Sanat Sokağı'nı dolduran her yaştan Sultangazili de türkülere coşkuyla eşlik etti. Sıra Gecesinde vatandaşların neşesine ortak olan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar eşlik etti.

Türkiye'nin kültür değerleri Sultangazi'de yaşıyor

Sultangazi'nin, Türkiye'nin dört bir yanından kültürlerin buluştuğu çok nadide bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Dursun, "Bizler, Sultangazi Belediyesi olarak bu kültür değerlerimize sahip çıkmak, onları yaşatmak, onların güzelliklerini kıymetli komşularımızla birlikte yaşamak adına bu özel etkinlikleri düzenliyoruz. Bu akşam, Şanlıurfamızın kadim geleneklerinden Sıra Gecesini Sultangazimizde canlandırdık. Komşularımızla birlikte çok keyifli, çok mutlu bir akşam geçirdik. Türkülerimizi beraber söyledik, halaylarımızı çektik ve çiğ köftelerin tadına baktık. Bu güzel geleneklerimizi yaşatmaya ve komşularımızla böyle güzel programlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.