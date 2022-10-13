Sultangazi sokaklarında asfalt mesaisi

Bu çerçevede Esentepe Mahallesi 2853 Sokakta başlayan asfalt döküm ve kaldırım bakım çalışmaları tamamlandı.

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi modern bir görünüme kavuştururken, vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklardaki aksaklıklar tespit edilerek en kısa zamanda çözüme kavuşturuluyor. Araç ve yaya trafiğinin aksamaması için ilçenin dört bir yanında yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede Esentepe Mahallesi 2853 numaralı Sokakta da hummalı bir çalışma başladı. Ekipler, özellikle engelli vatandaşlar ve bebek arabası kullananların sıkıntı yaşamaması için kaldırımları iyileştirdi. Deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Araçların sıkıntı yaşamadan ilerlemesi için sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Çalışmalar devam edecek

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, vatandaşların ilçe genelinde konforlu ulaşım gerçekleştirmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Başkan Dursun, “İlçemize yeni yollar kazandırmanın yanı sıra, mevcut yollarımızı da iyileştirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Farkı mahallelerimizde de yol yapım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, yayalarımızın kaldırımda rahatça yürümesi için Şehit Murat Celep Caddesi'nde de kaldırımları yeniliyor. Yol, kaldırım yapım-onarım çalışmalarımız, kentimiz genelinde ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda devam edecek” diye konuştu.