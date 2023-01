Sultangazi “Yeşil” ile Güzel

İlçedeki park ve yeşil alanlara her geçen gün yenileri eklenirken, mevcut yeşil alanların bakımı da titizlikle yapılıyor.

“Daha Yeşil bir Sultangazi” için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, vatandaşın doğayla bütünleşmesi için yoğun mesai harcıyor. Yapılan çalışmalarla ilçe yeşile bürünürken, cadde ve sokaklar da modern bir görünüme kavuşuyor.

Yeni park ve yeşil alanlar kazandırılıyor

Sultangazi Belediyesi, çocukların gönüllerince eğlenebileceği, enerjilerini atabileceği alanların olması için ilçeye park ve yeşil alan kazandırmayı sürdürüyor. 2019 yılından bu yana yapılan 28 parkla toplam park sayısı 323'e ulaşırken, yeni parkların yapımı da hız kesmeden sürüyor. Her geçen gün park sayısının artmasıyla, aileler çocuklarını rahatça oynatırken yeşil alanda dinlenip nefes alma fırsatı da buluyor.

Park tadilat

Çocukların parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmesi için de çalışmalar sürüyor. Ekipler, parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını titizlikle yaparken, oyun gruplarını da kontrol ediyor.

Yeşil alanların bakımı ve peyzaj çalışması

Ağaç kökünün sağlıklı gelişebilmesi ve çevreye zarar vermemesi için belediye ekipleri ilçe genelinde ağaçlara budama işlemi gerçekleştiriyor. Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, her ağaç için ayrı değerlendirme yaparken, ağacın türü ve durumuna göre en iyi budama yöntemini belirliyor. Ekipler çevredekilere zarar gelmemesi adına her türlü tedbiri alarak çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Mevsimlik çiçek dikimi

Sultangazi'nin cadde ve anayollarının rengârenk görünmesi için de çalışmalar sürüyor. Ekipler, kış çiçekleri menekşe, papatya, lale ve sümbül olmak üzere kışlık çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Kışlık çiçeklerin dikimiyle beraber bir yıl içerisinde ekilen çiçek miktarı 1 milyona ulaştı.

Mahalle mahalle ağaç dikimi

İlçe genelinde mahalle mahalle, sokak sokak ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor. Ağaçsız sokak kalmasın diye uğraşan ekipler, ağacın büyümesi için elverişli olan alanlarda dikim çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da sık sık ağaç dikim çalışmalarına katılıyor.

“Çocuklarımıza sorumluluğumuz büyük”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, dikilen her bir fidanın geleceğe yatırım olduğunu belirtti. Başkan Dursun, “Çocuklarımıza sorumluyuz. Onlara güzel bir gelecek bırakmak için yeşili korumak zorundayız. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak ilçemizde her geçen gün yeşil alanlarımızın sayısını artıyoruz. Mevcut alanlarımızın bakımını en iyi şekilde yaparken, çocuklarımız gönüllerince eğlensin diye ilçemize parklar kazandırıyoruz. Her şey Sultangazimizin Sultan Şehir hedefine ulaşması için” diye konuştu.