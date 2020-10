Sultangazi yeşile bürünüyor

Bu kapsamda Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

'Daha Yeşil bir Sultangazi' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçeyi yeşile büründürmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bu kez Zübeyde Hanım Mahallesi 1293/1 Sokak'ta ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun ile mahalle sakinleri katıldı.

"Dikeceğimiz her bir ağaç çocuklarımızın geleceğini inşa ediyor"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, dikilen her bir fidanın geleceğe yatırım olduğunun altını çizdi. Başkan Dursun, "Dikeceğimiz her bir ağaç çocuklarımızın geleceğini inşa ediyor. Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırırken, daha yeşil bir Sultangazi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cadde cadde, sokak sokak ağaçlandırma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kişi başına düşen yeşil miktarını her geçen gün daha da artırıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ekipler, ıhlamur ağaçlarını toprakla buluşturdu. Mahalle sakinleri o anları ilgiyle takip etti. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, mahalle sakinlerine yıldız çiçeği dağıttı.