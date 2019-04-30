Sultangazi yeşilleniyor

Cadde ve sokak aralarında ağaçlandırma çalışmalarına hız veren belediye, 50. Yıl Mahallesi 2155 Sokakta ağaçlandırma çalışması yaparken, semt sakinlerine sardunya çiçeği dağıtıldı.

Sultangazi Belediyesi, "Sultangazi Cadde Cadde Sokak Sokak Yeşilleniyor" sloganı ile ilçe genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını sürüyor. Bu kapsamda 50. Yıl Mahallesi 2155 Sokakta ağaçlandırma çalışması yapılırken, semt sakinlerine sardunya çiçeği dağıtıldı.

Ağaç dikme törenine, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, 50. Yıl Mahalle Muhtarı Emrullah Özdemir ile semt sakinleri katıldı.

Ağaç dikim töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 50. Yıl Mahallemiz de ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Bizler ‘dikilecek bir fidan insan yaşamını değiştirir' düşüncesiyle hareket ediyoruz ve yeşile önem veriyoruz. Burada diktiğimiz fidanlar boy verdiğinde mahalle sakinlerimiz ve çocuklarımız yazın gölgesinde oturabileceği alanlar ortaya çıkacak. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve Sultangazimiz'i yeşiller içerisinde bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Program sonunda Başkan Dursun ve protokol mahalle sakinleriyle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirilirken, sardunya çiçeği dağıtımı yapıldı.