İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuk sevmek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğradı.

Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuk sevmek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğradı. Dudağından ve kolundan ısırılan çocuk bir süre konuşamayacak.


Olay, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 10 yaşındaki Übeyde Güvenir evinin önüne oynamaya çıktı. Sokakta yatan köpeği gören Güvenir, yanına yaklaşarak sevmek istedi. Köpek çocuk tam kendine yaklaşınca Güvenir'in üzerine atlayarak dudağından ve kolundan ısırdı. O esnada orada olan başka bir çocukta, köpeği Güvenir'in üzerinden çekerek uzaklaştırdı. Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile büyük panik yaşadı. Yaşadığı şokun etkisinden çıkan aile çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi edilen Übeyde Güvenir'in dudaklarına dikiş atılıp kolu sarıldı. Dikişleri nedeniyle çocuğun bir süre konuşamayacağı öğrenilirken, saldırgan köpek de Sultangazi Belediyesi' ekipleri tarafından götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.