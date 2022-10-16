Sultangazi'de 2 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın

İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası 7 yabancı uyruklu şahsın kaldığı dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi 2125. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonrası bodrum kattan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alınan yangın esnasında evde bulunmayan şahıslar komşuların haber vermesi üzerine olay yerine geldi. Yangın sonrası 7 yabancı uyruklu şahsın kaldığı dairede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.