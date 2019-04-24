Sultangazi'de 23 Nisan Coşkusu

Kerem Ekinci ve Ayşe Gök'e devretti. Sultangazi Belediyesi ayrıca ilçe genelinde yetim ve öksüz çocuklara yönelik bir dizi etkinlik de düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Sultangazi'de etkinliklerin ilk adresi Sultangazi Belediyesi oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İvat Turhan İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Başkan Dursun, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Aziz milletimizin İstiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, mazlum coğrafyalarda örnek olmuştur. Tarihine, kültürüne sahip çıkan genç bir neslin varlığı da bizlere umut vermektedir. Ülkemizin zenginliği olan çocuklarımız, dinamizm, değişim ve ülkemizin her alanda gelişme gayretinin de kaynağıdır" dedi.

Çocuklar belediye başkanlığı koltuğuna oturdu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun makamını; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 3. sınıf öğrencisi M. Kerem Ekinci ve 2. sınıf öğrencisi Ayşe Gök'e bir süreliğine devretti. Sultangazi Belediye Başkanlığı makamına oturan M. Kerem Ekinci, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Sultangazi Belediyesi olarak eğitime öncelik verildiğini belirten Ekinci "Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için okullarımızın fiziki imkanlarını güçlendiriyoruz. Sizlerinde bildiği gibi Milli Eğitim Bakanımız 2023 hedefleri kapsamında, okullarımıza tasarım ve beceri atölyeleri kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ayşe Gök ise yaptığı konuşmada "Belediye demek halka hizmet demektir. Bende belediye başkanınız olarak halka hizmet için kullanacağım. Maddi ve manevi anlamda toplumuma, halkıma en iyi hizmeti sunacağımı düşünüyorum. Halkımla birlikte el ele vererek en iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Belediye başkanlığı koltuğuna oturan her iki öğrencinin de yetkililere verdiği ilk talimat, Sultangazi genelinde park sayısının arttırılması ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi töreni Sultangazi 75. Yıl Ortaokulunda yapıldı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda halk oyunları, müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Sultangazi'de ikamet eden yetim ve öksüzlere yönelik program ise Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı. Ortaoyunu gösterileriyle başlayan programda orta oyunu, Hacivat-Karagöz, jöngler ve çeşitli animasyon gösterileri sunuldu.

Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile çocuklar katıldı. Program sonunda ise Başkan Dursun ve beraberindeki protokol üyeleri, çocukları tematik eğlence parkına yolcu etti. Çocuklar eğlence parkında doyasıya eğlendi.