Sultangazi'de 28 Şubat darbesi dijital ortamda konuşuldu

Programda, 28 Şubat'ta yaşanan olaylar ve perde arkası ile darbenin mağdurları konuşuldu.

Sultangazi Belediyesi, 28 Şubat Darbesi'nin 24. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tacettin Kutay moderatörlüğünde Gazeteci Yakup Köse, darbenin tüm bilinmeyenlerini “Öncesi ve Sonrasında 28 Şubat Darbesi” adlı programda konuştu. Sultangazi Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programa izleyicilerin de ilgisi yoğundu.

Programda, inanç ve fikir özgürlüğüne en büyük darbenin vurulduğu tarih olan 28 Şubat'ın beraberinde getirdiği olumsuzluklar ele alındı. 28 Şubat'ın zihinlere yapılmış çok büyük bir operasyon olduğu, insanların inançlarından dolayı türlü baskılarla sindirilmeye çalışıldığı, başörtülü bireylerin üniversite kapılarında hakarete maruz kaldığı, başlarını açmaya zorlandığı ve bunun için ikna odalarının kurulduğu yıllar hatırlatıldı.

“Tarihe kara bir leke olarak geçti”

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, milli iradenin yok sayıldığı 28 Şubat gecesinde yaşananların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. Başkan Dursun, “O kara gecenin üzerinden tam 24 yıl geçti. 28 Şubat Darbesi, demokrasiyi, milleti ve iradesini hedef almıştır. 28 Şubat Darbesiyle birlikte mağduriyet yaşayanları hürmetle anıyoruz. Şükürler olsun ki bugün çok farklı bir Türkiye var” diye konuştu.

Darbelere geçit yok

Başkan Dursun, Türkiye'nin darbelere geçit vermediğini de belirtti. Başkan Dursun, ”Demokrasiyi yok sayarak millet iradesini görmezden gelen zihniyet, maalesef yakın zamanda 15 Temmuz gecesinde de yine sahneye çıktı. Ancak, kurulan oyunlar milletin kahramanca duruşu sayesinde bozuldu. Türkiye, bu ülkede artık darbelere geçit olmadığını dosta düşmana, tüm dünyaya gösterdi” dedi.