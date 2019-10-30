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Sultangazi'de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Sultangazi’de de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Sultangazi'de de coşkuyla kutlandı.


Cumhuriyetin ilanın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında önce kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra ise Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında tören düzenledi. Törene Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Ömer Vural, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Ardından folklor ekibi sahnedeki yerini aldı. Okullarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Coşkulu kutlama, tören geçidi ile sona erdi.

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