Sultangazi'de 3 binada hasar oluştu, vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yıkımı yapılan apartmanın yanındaki 3 binada hasar oluştu. Bir binanın merdiveninde çökme yaşanırken vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Olay, saat 17.30'da Yunus Emre Mahallesi, 565. Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 3 apartmanda hasar oluşurken binalardan birinin merdivenleri yıkıldı. Oluşan gürültü ve sallantı nedeniyle panik olan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Evlerinde mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, merdivenleri yıkılan binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı.

"Sabah çocuklarla beraber sarsıntı ile uyandık"

Konu hakkında konuşan bina sakini Maksut Yıldırım, "Sabah saat 08.00'den itibaren yan binamızda yıkım başladı. Ama hiçbirimize tebligat gelmediği için sabah çocuklarla beraber sarsıntı ile uyandık. O anda alttaki iki komşunun mutfak kısmı yıkıldı. Bir de merdiven boşlukları yıkıldı. Yan taraftaki komşunun da merdivenleri komple yıkıldı. İnsanlar ise mağdur kaldı. İçeri giremiyorlar. Daha müteahhitte bildiri yapmasını söyledik ama cevap alamadık. Durmasını da istedik ama devam etti. Hala korku devam ediyor. Yıkım sonrası itfaiye ve polis ekipleri geldi. Herhangi bir yaralanma yok." diye konuştu.