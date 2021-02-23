Sultangazi'de 3 kitap kafe hizmet vermeye başladı

Ziyaretçilerin sıcak bir ortamda dilediği kitaba erişmeleri için 3 mahalleye ‘Kitap Kafe' yapıldı.

Okumayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmek isteyen Sultangazi Belediyesi, Kitap Kafe projesini uygulamaya koydu.

İlk olarak Yayla, Malkoçoğlu ve Habibler Mahallelerinde hayata geçirilen Kitap Kafeler, kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Her bir Kitap Kafe okuyucusuna Türk Edebiyatı'ndan Dünya Edebiyatı'na, tarihten sanata, bilimden felsefeye, binlerce kitap seçeneği sunuyor.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kitap okumanın önemine değindi. Başkan Dursun, “Okuyan, araştıran ve sorgulayan bir neslin yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sadece gençlerimiz değil, tüm vatandaşlarımız istediği kitaba erişebilsin diye ilçemizdeki kütüphanelerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Şu anda 3 mahallemizde hizmete açtığımız Kitap Kafeler ile okuyuculara binlerce kitap seçeneği sunuyoruz. Mahallelerdeki kütüphanelerimiz, E-Kütüphanemiz ve yakın zamanda ilçemize kazandırdığımız Çocuk Kütüphanemiz de kitapseverlerin hizmetinde. Komşularımızın kitaba erişmesinin önünde engel kalmasın diye kütüphanelerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız yeter ki okusun” diye konuştu.