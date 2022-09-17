Sultangazi'de 3x3 Basketbol Turnuvası başladı

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen basketbol turnuvası Sultangazi Etkinlik Alanı'nda başladı. 3x3 Basketbol Turnuvası'nda 240 sporcu toplamda 60 bin TL'lik ödül için yarışacak.

Sultangazi Belediyesi tarafından her sene düzenlenen turnuvalar arasında yer alan 3x3 Basketbol Turnuvası bu sene de Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda başladı. Toplamda 5 kategoride 240 sporcunun katıldığı turnuvada toplam 60 Bin TL'lik ödül dağıtılacak. Turnuva Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un top atışı ile başladı. Bugün çeyrek ve yarı finallerin oynanacağı turnuvanın finali ise yarın yapılacak.

“İnşallah gençlerin sporla çok daha güçlü olacakları bir süreci Sultangazi'ye hediye ediyoruz”

Bir konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bugün hem Sultangazi içerisinden hem de dışarıdaki ilçelerden olmak üzere 70 takım başvuru yaptı. Bugün takımlarımız yarışacak yarın ise kalan takımlar final için yarışacaklar. Biz her sene bu festivalleri ve turnuvaları gerçekleştiriyoruz. İnşallah gençlerin sporla çok daha güçlü olacakları ve kendilerini mutlu hissedebilecekleri bir süreci Sultangazi'ye hediye ediyoruz. Her şey Sultangazi'nin gençleri için” dedi.

“Biz iddialıyız bu turnuvayı kazanacağız”

Turnuvaya katılan kadın oyuncu Cansel Aktaş, “Ben Sultangazi Belediyesi'nde oynuyorum. Biz bu turnuvada iddialıyız. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Rakiplerimi henüz göremedim ama iyi olan kazansın diyorum. Atmosfer çok güzel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene olduğu gibi inşallah sorunsuz şekilde biter” şeklinde konuştu.