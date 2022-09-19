Sultangazi'de 3x3 Basketbol Turnuvası heyecanı

Sultangazi Belediyesi'nin GençOFest etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası, renkli görüntüler sahne oldu. 60 Takım, 240 sporcunun ter döktüğü müsabakada dereceye giren üç takım, para ödülü verildi.

Sultangazi Belediyesi'nin gençleri eğlenceye doyuran festivali GençOfest, 3x3 Basketbol Turnuvası ile renklendi. 12 yaş üzeri sokak basketbol oyuncusundan oluşan 71 takımdan 60'ı ön elemeleri geçerek turnuvalara katılmaya hak kazandı. Toplamda 5 kategoride 240 sporcunun katıldığı turnuva, gençler olduğu kadar büyüklere de keyifli anlat yaşattı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen turnuvanın açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı ve ilçe sakinleri katıldı.

“Sporla gençlerimiz daha güçlü hissedecek”

Programda yaptığı konuşmasında gençlere başarılar dileyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Öncelikle gençlerimizin gönüllerince eğleneceği iki gün olmasını dilerim. Biz her sene gençlerimiz sporla iç içe olsun, Sultangazimiz sporla anılan bir şehir haline gel diye bu turnuvaları gerçekleştiriyoruz. Gençlerin sporla kendilerini çok daha güçlü ve mutlu hissedecekleri bir süreci Sultangazi'ye hediye ediyoruz” dedi.

Açılışta genç sporcuların oynadığı akrobatik basketbol adrenali yükseltirken, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Şovun ardından Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sahaya çıkarak top atışıyla turnuvayı başlattı. Gençler büyük ödülü kazanmak için tüm yeteneklerini sergiledi.

İki gün süren karşılaşmalarda kıyasıya süren rekabet yarı final müsabakalarıyla son buldu. 5 kategoride ilk üçe giren takımlar, aynı zamanda büyük ödülün de sahibi oldu.

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, sporcuların ödüllerini takdim etti. Başkan Yardımcısı Öztürkmen öğrencileri tek tek tebrik etti.