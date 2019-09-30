Sultangazi'de 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası başlıyor

Turnuva yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 ayrı kategoride oluşuyor.

Sultangazi Belediyesi, basketbol tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası'na çevre ilçelerden de katılımcılar kabul ediliyor. 11-14 yaş aralığındaki sporseverler yıldızlar, 15-18 aralığındaki gençler ve 19 yaş üstü sporseverler de büyükler kategorisinde mücadeleye katılacak. 5-6 Ekim tarihinde Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası yanındaki etkinlik için son başvuru tarihi ise 3 Ekim Perşembe günü olarak belirlendi.