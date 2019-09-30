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Sultangazi'de 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası başlıyor

Sultangazi Belediyesi, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzenliyor.

Turnuva yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 ayrı kategoride oluşuyor.


Sultangazi Belediyesi, basketbol tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası'na çevre ilçelerden de katılımcılar kabul ediliyor. 11-14 yaş aralığındaki sporseverler yıldızlar, 15-18 aralığındaki gençler ve 19 yaş üstü sporseverler de büyükler kategorisinde mücadeleye katılacak. 5-6 Ekim tarihinde Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası yanındaki etkinlik için son başvuru tarihi ise 3 Ekim Perşembe günü olarak belirlendi.

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