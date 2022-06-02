İhlas Haber Ajansı

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Sultangazi'de 8 katlı bir iş merkezinin kağıt depolama alında yangın çıktı

Sultangazi’de bulunan 8 katlı bir iş merkezinin kağıt depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de bulunan 8 katlı bir iş merkezinin kağıt depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilen 6 işçi içeriden kendi imkanlarıyla çıktı.


Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde buluna 8 katlı bir iş merkezinin bodrum katında bulunan kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 8 katlı iş merkezinin 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. 6 işçi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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