Sultangazi'de Abdurrahman Önül Konseri

Sevilen ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül, Sultangazi'de ilçe sakinleriyle buluştu.

Konsere, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Abdurrahman Önül'ün seslendirdiği ilahilere telefon ışıklarını yakarak eşlik ettiler. Sanatçı, Sultangazi'de çok güzel bir dinleyici kitlesiyle karşılaştığını belirterek ilçeye mutlaka tekrar gelmek istediğini belirtti. Vatandaşlar da, konserden büyük keyif aldıklarını ve unutulmaz bir Ramazan akşamı geçirdiklerini belirterek sanatçıya ve Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Konserin sonunda Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.