Sultangazi'de açık alanda internet keyfi

İlk etapta Sultangazi Şehir Ormanları ve belediye hizmet binalarında sunulan ücretsiz internet hizmeti 26 noktaya çıkarıldı.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazililerin ve ilçeye gelen misafirlerin güvenli ve erişilebilir telekomünikasyon hizmetleri verilmesi amacıyla ücretsiz kablosuz internet hizmet (Wi-fi) kapsamını genişletti. İlk etapta Sultangazi Şehir Ormanları ve belediye hizmet binalarında sunulan ücretsiz internet hizmete 26 noktaya çıkarıldı. Özellikle park ve yeşil alanlarda ilgi odağı olan bu uygulama sayesinde Sultangazililer, sadece ev ve işyerinde değil açık havada da internetle buluştu. Kablosuz olarak paylaşıma açılan internet ağına, dizüstü bilgisayardan veya cep telefonundan bağlanılabiliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı açıklamada teknolojinin tüm imkanlarını Sultangazi halkının hizmetine sunacaklarını belirterek, "Özellikle gençlerimiz ücretsiz internet hizmetinin kapsamının genişletilmesini istedi. Biz de gerekli kurumlarla irtibata geçerek teknik konuları görüştük. Amacımız Sultangazi'ye yakışır hizmetleri halkımızla buluşturmak" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz kablosuz internet hizmeti verilen yerler şunlar:

"Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı, Sultangazi Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, İsmetpaşa Gençlik Merkezi, Sultançiftliği Gençlik Merkezi, Sultançiftliği Hizmet Tesisleri Alanı, Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri, Şehit Şehmuz Poyraz Parkı, Sultangazi Belediyesi E-Kütüphane, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi, Masal Kahramanları Parkı, Esentepe SEDA, Malkoçoğlu Sütçü İmam Parkı, Nurettin Uzun Hizmet Tesisleri, Mehmet Çavuş Yıldız Parkı, Cebeci Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi, Cebeci Sosyal Tesisleri, Mimar Sinan Şehir Ormanı, Hacı Bektaş-i Şehir Ormanı, İzci Kampı, Kaymakamlık Karşısı, Zabıta Ek Binası, Kültür Müdürlüğü Binası, Temizlik Müdürlüğü Binası, Veterinerlik, Fidanlık."