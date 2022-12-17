Sultangazi'de Adıyaman rüzgarı

Adıyaman'ın kültürü, birbirinden lezzetli yöresel tatları ve türküleri Sultangazililerle buluştu. Adıyaman Yöresel Günleri Kahtalı Mıçe ile renklendi. Sevilen sanatçı en güzel türkülerini Sultangazililer için söyledi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Memleket günlerimiz olağanca coşkusuyla devam ediyor. Bugün de finalimizi Adıyaman ile yapıyoruz” dedi.

Malatya, Trabzon, Rize, Kastamonu, Erzurum, Ardahan, Sivas'ın ardından Yöresel Günlerin finalinde Sultangazi'de Adıyaman havası esti. Güneşin kentinin yöresel tatları, türküleri, halayları Adıyaman Yöresel Günleri ile Sultangazi'ye taşındı. Sultangazi Etkinlik Alanı'ndaki yöresel günlere Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Adıyaman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ünü Adıyaman'ı aşan sevilen sanatçı Kahtalı Mıçe, alanı dolduran kalabalığa müzik ziyafeti sundu. Sevilen türküleri Sultangazililer için söyleyen Kahtalı Mıçe ve Adıyaman Harfane Grubu eğlenceyi doruğa çıkardı. Seyirciler, alkışlarla sevilen sanatçılara eşlik etti.

Vatandaşlar, çiğköfteden bademe, Adıyaman kahvesinden nar suyuna kadar birçok yöresel ürünün sergilendiği stantlara da büyük ilgi gösterdi. Yöresel ürünlerin yansıra Besni Atmalı Kooperatifi ve Adıyaman Futbol Kulübünün stantları da dikkat çekti. Adıyamanlılar memleket hasreti giderirken, ilçe sakinleri de Adıyaman kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

“Çiğköfte doğu kültürüne aittir”

Çiğköfte ustası Kahraman Karakuş, “Çok yoğun geçiyor. Gelen misafirlerimizi elimizden geldikçe memnun ediyoruz. Gerçekten büyük bir coşku var. Pazar gününe kadar devam edecek. Herkesi buraya bekliyoruz. Yarın saat 10.00'a kadar devam edecek. Çiğköfte doğu kültürüne aittir. Adıyamanlılar bu işi güzel yapıyorlar” dedi.

“Dükkanı kapatıp geldim”

Çocuklarıyla beraber etkinlik alanına gelen Mehmet Emin Kaya, “Ben tütün işiyle uğraşıyorum. İlk defa geldim. Dükkanı kapatıp geldim. Adıyaman deyince akla çiğköfte ve tütün gelir” dedi.

“Yöresel gıdalarıyla tanışıyorum”

Yöresel günlere gelen Arın Namal, “Ben merak ettiğim için buradayım. Çok güzel geçiyor. Yöresel gıdalarıyla tanışıyorum. Bal aldım. Bana çok ilginç geldi. Ben öğretmenim. Adıyamanlı öğrencileri var. Onların şehirlerinin kültürünü tanımak istedim. Burada olduğum için memnunum” dedi.

“Finalimizi Adıyaman ile yapıyoruz

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Memleket günlerimiz olağanca coşkusuyla devam ediyor. Bugün de finalimizi Adıyaman ile yapıyoruz. Adıyaman huzurun, barışın ve kardeşliği şehri. İnşallah bugün finali kardeşlikle, barışla ve huzurla yapmış olacağız. Yaklaşık 2 buçuk aydır devam eden memleket günlerimiz sona eriyor. İnşallah bir sonraki yılda, 2023'te çok yoğun bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bereketini çok gördük. Sultangazililer etkinlik alanını doldurdular. Hem İstanbul'u hem de memleketi yaşadık” dedi.

“Derneklerimize gönülden teşekkür ediyorum”

26 tane sivil toplum kuruluşunun organizasyonu düzenlediğini ifade eden Dursun, “Çok güzel bir organizasyon yaptılar. Derneklerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bir final gibi coşkulu bir şekilde bitirmiş olacağız. Bugün herkesin çok sevdiği Kahtalı Mıçe burada olacak. Herkes çok uzun zamandır bir Kahtalı Mıçe konseri bekliyordu. Kahtalı Mıçe tüm şehri ve etkinlik alanını coşturacak” dedi.