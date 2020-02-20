Sultangazi'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Ödül Töreni

Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilk ve ortaokul öğrencilerini Akıl ve Zeka Oyunları'nda buluşturdu. Turnuvada başarı elde eden öğrenciler, ödüllerini Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un elinden aldı.

Sultangazi Belediyesi, geleceğin mimarı çocukların düşünen, üreten, sorunlar karşısında çözüm bulabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmeleri için farklı etkinlikleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Turnuvaya ilçe sınırlarında bulunan 22 ilkokul ve 27 ortaokul olmak üzere toplam 49 okul öğrencisi katıldı. Öğrenciler mangala, pentago, qbitz, reverse, equlibrio ve kulami olmak üzere 6 kategoride kıyasıya yarıştı. Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun takdim etti.

“Gençlerimizin çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu biliyoruz”

Turnuvaya ilişkin düşüncelerini aktaran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ilk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası'nın finalindeyiz. 22 ilkokul ve 27 ortaokul olmak üzere toplam 49 okul öğrencilerinin katıldığı ve 176 okul birincisinin yarıştığı çok güzel bir turnuva oldu. İki gün boyunca sürdü ve 6 kategoride genç çocuklarımız becerilerini, bilgilerini ve birikimlerini göstermiş ve şampiyonluklarını da almış oldular. Bizlerde bugün çocuklarımız ile birlikteyiz ve gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu biliyoruz” dedi.

“Çok heyecanlıydım yarışmada”

Equlibrio oyununda 2. olan Esma Nur Çolak, “Ben equlibrio 2. oldum. Çok heyecanlıydım yarışmada, çok güzel geçti 2. olduğuma da çok sevindim. Equlibrio oyununda bir tane kitapçık var ona göre kuleleri yapıyoruz ilk önce yapan kazanıyor. Çok iyiydi oyun birkaç tanesini yapamadım o yüzden 1. olamadım” şeklinde konuştu.

“Ben pentago oyununda 3. oldum”

Oyunun temel kuralından bahseden Muhammed Enes Bağış, “Ben pentago oyununda 3. oldum. Pentago oyunu dört tane tablodan oluşuyor. Her tabloyu çevirebiliyorsun bir taş koyduğunda o tabloyu çevirmek zorundasın. Beş tane taşı yan yana veya çapraz şekilde bir araya getirmeye çalışıyorsun oyunun temel kuralı bu. Benim için biraz zorluydu son rakibimim kolaydı ondan önceki geçen senenin birincisiydi o beni yendi o yüzden 3. oldum” ifadelerini kullandı.

“İlk başta biraz zorlandım ama sonra açılmaya başladım”

Oyunun zor olduğundan bahseden Yusuf Gülle, “Kulami oyununda 2. oldum. Zor bir oyun parseller ve alanlar var. 6'lı var, 3'lü var, 2'li ve 4'lü var. İlk başta biraz zorlandım ama sonra açılmaya başladım” dedi.