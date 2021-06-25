Sultangazi'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Sultangazi'de aralarında alacak-verecek sorunu olduğu öğrenilen kişilerin kavgası kanlı bitti. Yunus Emre Mahallesinde yaşanan olayda Bekir D. ve arkadaşı Osman T. husumetli oldukları öğrenilen Muhammed Y. ve Murat Y. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaşanan olayda 39 yaşındaki Bekir D. hayatını kaybederken Osman T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 22.30'da Sultangazi Yunus Emre Mahallesi - GAZİ - Adem Yavuz Caddesi üzerinde bulunan bir dükkan önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede manavlık yaptığı öğrenilen 39 yaşındaki Bekir D. ve arkadaşı Osman T. ile aralarında alacak - verecek konusundan dolayı husumetli oldukları Muhammed Y. Ve Murat Y. tarafından sokak ortasında pompalı tüfek ile vuruldu.

1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Yaşanan silahlı saldırı sonucunda 39 yaşındaki Bekir D. hayatını kaybederken arkadaşı Osman T. ise bacağından yaralandı. Yaşanan olayı göre vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Bekir D.'nin hayatını kaybettiğini Osman T.'nin de bacağından yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybeden Bekir D.'ye kalp masajı yaptığı görülüyor.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi

Bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekât polislerinin de sevk edildiği nokta şerit içine alındı. Yaralanın Osman T. ve hayatını kaybeden Bekir D.'nin olay sonrası anları da vatandaşlar tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntülerde hayatını kaybeden Bekir D.'nin kanlar içinde yere yattığı diğer Osman T.'nin de yerde bacağını tuttuğu görülüyor. Ayrıca çok sayıda polis ekiplerinin de olaya intikal ettiği görülüyor.

Olayı gerçekleştiren şahıslar kıskıvrak yakalandı

Bekir D.'yi vuran Murat Y. ve Osman T.'yi de yaralayan Muhammet Y. ise pompalı tüfekleri ile kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.